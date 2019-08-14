На річках України підніметься рівень води

Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Підйом рівня води очікується в західних областях

В Україні 14-16 серпня на річках Львівської, Івано-Франківській, Закарпатській та Волинській областях очікується підняття рівня води. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними ДСНС 14-15 серпня у Львівській та Івано-Франківській областях на річках басейну Сяну і Дністра рівень води підніметься на 0,2-1,2 м, на річках Закарпатської області рівень підвищиться на 0,2-1 м. 14-16 серпня підніметься рівень води у річках басейну Західного Бугу у Львівській і Волинській областях на 0,2-0,7 м. Також можливий початковий відхід води на заплаву річки Вишня у Львівській області та річки Луги Волинської області.

Незважаючи на те, що в результаті підйому води не очікується негативних наслідків, в ДСНС попереджають, що при сильних дощах можливе формування значного місцевий схиловий стік і локальних селевих потоків.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в результаті негоподи в ніч з 13 на 14 серпня понад 200 населених пунктів залишилися без електрики. Через стихію знеструмлені населені пункти в Чернігівській, Львівській, Чернівецькій, Київській та Житомирській областях.

Також, повідомлялося, що на 14 серпня в Україні оголошено штормове попередження. Очікуються сильні пориви вітру - до 28 м/с.