UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Украине реализуют проект поддержки общин в управлении земельными ресурсами, - Минрегион

Автор: Наталия Гурковская

Украинские общины получили право управлять собственными земельными ресурсами - поэтому сейчас перед ними стоят амбициозные задачи в этой плоскости и новые требования к планированию территорий на местном уровне.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра развития общин и территорий Вячеслава Негоды.

"Если раньше община управляла территорией, которая была в пределах застройки населенных пунктов, сегодня децентрализация значительно расширила горизонты ее управления. Водные, лесные ресурсы, земли сельскохозяйственного назначения - теперь общины их хозяева. Задача - не только провести инвентаризацию таких ресурсов и их оценку, но и разработать комплексные планы пространственного развития. Только так возможно эффективно управлять этим стратегическим ресурсом. И в этих вопросах общинам нужна помощь", - отметил Вячеслав Негода.

Так, в рамках проекта "Поддержка общин в управлении землями", который вводит общественный союз "Укргео", запланированы обучение и консультации, изучение опыта лучших практик управления земельными ресурсами, выработки предложений по решению проблемных вопросов земельных отношений на национальном уровне и тому подобное.

Отметим, реализация этого проекта поможет общинам во всех областях Украины внедрить современные инструменты управления землями. Бенефициарами проекта станут, в первую очередь, территориальные общины, их головы и землеустроители. Планируется охватить не менее 800 теробщин.

Напомним, ранее министр развития общин и территорий Алексей Чернышов отметил, что президент Украины подписал важнейший закон, предоставляющий общинам возможность осуществлять эффективное управление землями.

Как сообщалось, ранее "Центры безопасности" в территориальных общинах объединят функции усиления общественной безопасности, защиты от пожаров и чрезвычайных ситуаций и оказания экстренной медпомощи.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство развития громад и территорий