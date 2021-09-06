В Україні реалізують проєкт підтримки громад в управлінні земельними ресурсами, - Мінрегіон

"Якщо раніше громада управляла територією, яка була в межах забудови населених пунктів, сьогодні децентралізація значно розширила горизонти її управління. Водні, лісові ресурси, землі сільськогосподарського призначення – тепер громади їх господарі. Завдання - не тільки провести інвентаризацію таких ресурсів та їх оцінку, але й розробити комплексні плани просторового розвитку. Тільки так можливо ефективно управляти цим стратегічним ресурсом. І у цих питаннях громадам потрібна допомога", - зазначив В’ячеслав Негода.

Так, у рамках проєкту “Підтримка громад в управлінні землями”, який запроваджує громадська спілка "Укргео", заплановані навчання та консультації, вивчення досвіду кращих практик управління земельними ресурсами, напрацювання пропозицій щодо вирішення проблемних питань земельних відносин на національному рівні тощо.

Зазначимо, реалізація цього проєкту допоможе громадам у всіх областях України впровадити сучасні інструменти управління землями. Бенефіціарами проєкту стануть, у першу чергу, територіальні громади, їх голови та землевпорядники. Планується охопити щонайменше 800 тергромад.