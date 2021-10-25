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В Украине развернут первый в этом году мобильный госпиталь для COVID-пациентов

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Каховка, Понедельник 25 октября 2021 09:54
В Украине развернут первый в этом году мобильный госпиталь для COVID-пациентов Фото: в Украине развернут первый мобильный госпиталь для COVID-пациентов (dsns.gov.иа)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине развернут первый мобильный госпиталь для COVID-пациентов в этом году. Он будет расположен на территории Каховской центральной городской больницы им. семьи Панкеевых в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Сегодня в Херсонскую область отправилась колонна техники спасателей, которая доставляет мобильный госпиталь ГСЧС Украины в одну из больниц г. Каховка.

Госпиталь состоит из 35 палаток и модулей, 24 из которых - палаты для пациентов и блок интенсивной терапии. Он автономен, снабжен электрогенераторами, тепловыми пушками и башнями освещения.

Фото: в Украине развернут первый мобильный госпиталь для COVID-пациентов в этом году (dsns.gov.иа)

Его развертывание позволит усилить мощности больницы на 120 койко-мест для больных COVID-19. Отметим, это первый в этом году мобильный госпиталь.

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