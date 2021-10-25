В Україні розгорнуть перший в цьому році мобільний госпіталь для COVID-пацієнтів

В Україні розгорнуть перший мобільний госпіталь для COVID-пацієнтів в цьому році. Він буде розташований на території Каховської центральної міської лікарні ім. родини Панкеєвих у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу ДСНС .

Сьогодні у Херсонську область вирушила колона техніки рятувальників, яка доправляє мобільний госпіталь ДСНС України до однієї з лікарень м. Каховка.

Госпіталь складається з 35 наметів та модулів, 24 з яких - палати для пацієнтів та блок інтенсивної терапії. Він автономний, забезпечений електрогенераторами, тепловими гарматами та баштами освітлення.

Фото: в Україні розгорнуть перший мобільний госпіталь для COVID-пацієнтів в цьому році (dsns.gov.uа)

Його розгортання дозволить посилити потужності лікарні на 120 ліжко-місць для хворих на COVID-19. Зазначимо, це перший в цьому році мобільний госпіталь.