В Украине развернули израильский военно-полевой госпиталь

Предполагается, что уже завтра, 22 марта он сможет принять первых пациентов.

В госпитале будут открыты приемный покой и ургентное отделение для оказания первой помощи пострадавшим, родильное, терапевтическое и педиатрическое отделения.

Под руководством израильских медиков персонал госпиталя займется неотложным лечением украинцев.

Кроме того, по словам Гольдмана, планируется развернуть большое поликлиническое отделение, где израильтяне будут принимать амбулаторных пациентов, не нуждающихся в срочной госпитализации, и лабораторно-диагностический блок.

Врачи из израильских клиник продолжают прибывать в Украину для работы в госпитале "Кохав Меир"(Звезда Меир), названного в честь Голды Меир.

На месте сейчас находятся более 85 медиков. Стоимость развертывания госпиталя более 7 миллионов долларов.

"Израильтяне, как и граждане всего цивилизованного мира не могут оставаться в стороне от трагедии, происходящей в самом центре Европы", - отметил Роман Гольдман.