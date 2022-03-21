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В Украине развернули израильский военно-полевой госпиталь

Фото: в Украине развернули израильский военно-полевой госпиталь (facebook.com / Roman Goldman)
Автор: Артем Горовенко

В Украине развернули израильский военно-полевой госпиталь. Еще на прошлой неделе транспортной авиацией было доставлено оборудование, переданного Украине правительством Израилz в рамках гуманитарной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Первого медицинского центра Тель-Авива Романа Гольдмана в Facebook.

Предполагается, что уже завтра, 22 марта он сможет принять первых пациентов.

В госпитале будут открыты приемный покой и ургентное отделение для оказания первой помощи пострадавшим, родильное, терапевтическое и педиатрическое отделения.

Под руководством израильских медиков персонал госпиталя займется неотложным лечением украинцев.

Кроме того, по словам Гольдмана, планируется развернуть большое поликлиническое отделение, где израильтяне будут принимать амбулаторных пациентов, не нуждающихся в срочной госпитализации, и лабораторно-диагностический блок.

Врачи из израильских клиник продолжают прибывать в Украину для работы в госпитале "Кохав Меир"(Звезда Меир), названного в честь Голды Меир.

На месте сейчас находятся более 85 медиков. Стоимость развертывания госпиталя более 7 миллионов долларов.

"Израильтяне, как и граждане всего цивилизованного мира не могут оставаться в стороне от трагедии, происходящей в самом центре Европы", - отметил Роман Гольдман.

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