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В Україні розгорнули ізраїльський військово-польовий госпіталь

Фото: в Україні розгорнули ізраїльський військово-польовий госпіталь (facebook.com / Roman Goldman)
Автор: Артем Горовенко

В Україні розгорнули ізраїльський військово-польовий госпіталь. Ще минулого тижня транспортною авіацією було доставлено обладнання, переданого Україні урядом Ізраїлю в рамках гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Першого медичного центру Тель-Авіва Романа Гольдмана у Facebook.

Передбачається, що вже завтра, 22 березня він зможе прийняти перших пацієнтів.

У госпіталі будуть відкриті приймальний спокій і ургентне відділення для надання першої допомоги постраждалим, пологове, терапевтичне та педіатричне відділення.

Під керівництвом ізраїльських медиків персонал госпіталю займеться невідкладним лікуванням українців.

Крім того, за словами Гольдмана, планується розгорнути велике поліклінічне відділення, де ізраїльтяни будуть приймати амбулаторних пацієнтів, які не потребують термінової госпіталізації, і лабораторно-діагностичний блок.

Лікарі з ізраїльських клінік продовжують прибувати в Україну для роботи в госпіталі "Кохав Меїр"(зірка Меїр), названого на честь Голди Меїр.

На місці зараз перебувають понад 85 медиків.

"Ізраїльтяни, як і громадяни всього цивілізованого світу не можуть залишатися осторонь від трагедії, що відбувається в самому центрі Європи", - зазначив Роман Гольдман.

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