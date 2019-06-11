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В Україні дозволили будувати ліфти до підземних паркінгів

Новини » Економіка    11.06.2019 - 22:35
В Україні дозволили будувати ліфти до підземних паркінгів
Фото: ліфти (pixabay.com/RoAll)

Зміни підвищать комфорт людей у користуванні громадськими закладами з підземними паркінгами

Зміни до державних будівельних норм (ДБН) щодо проектування автостоянок і гаражів, які набирають чинності з 1 липня, дозволяють проектувати ліфти з громадських будинків до підземних паркінгів під ними. Про це повідомляє прес-служба Мінрегіону.

Як зазначили в прес-службі, раніше, згідно з нормами, до підземних паркінгів можна було будувати тільки сходи. Проектувати ліфт з перших поверхів будівлі до паркінгу можливо було тільки через отримання відхилення від державних будівельних норм.

Згідно зі змінами у ДБН, допускається сполучення ліфтами з першим поверхом громадської будівлі підземного гаража, який розташовано у цокольному або в підвальному чи підземному поверсі. Обов'язкова умова - влаштування протипожежних тамбур-шлюзів 1-го типу - з підпором повітря у разі пожежі не менше 20 Па. Такі тамбур-шлюзи розміщуються перед шахтами ліфтів.

Як повідомляло РБК-Україна, нові державні будівельні норми (ДБН), що вступили у дію з 1 вересня 2018 року, містять норму про те, що в межах територій з пам’ятками культури та в районах з історичною забудовою повинні проектуватися виключно підземні автостоянки.

Нагадаємо, у нових державних будівельних нормах (ДБН), які вступили в дію з 1 вересня 2018 року, введені граничні показники щільності населення мікрорайону 150-450 осіб/га.

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