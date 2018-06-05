Минрегион позволит совмещать лифтами жилую часть дома и подземные паркинги

Противопожарные тамбур-шлюзы в подземном гараже следует размещать перед шахтами лифтов

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Украины обновляет государственные строительные нормы (ГСН), в частности, предлагает разрешить совмещать лифтами жилую часть дома и подземные паркинги, встроенные в нее. Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе, передает пресс-служба Минрегиона.

"В действующих нормах проектирования лифтов из жилого дома в паркинг под ним не допускалось через повышенный риск возможной пожарной опасности. Однако практика большинства цивилизованных стран Европы и мира показала, что при условии устройства специальных противопожарных мероприятий, проектирование таких лифтов является безопасным для жителей. Кроме того, это удобство и комфорт в пользовании паркингом. Поэтому в новых изменениях к действующему ГСН относительно автостоянок и гаражей мы предлагаем ввести такую норму", - сказал Парцхаладзе.

Допускается соединение лифтами подземного гаража, расположенного в цокольном или в подвальном, подземном этаже, и наземного гаража, расположенного в первом этаже с первым этажом жилого дома при условии устройства противопожарных тамбур-шлюзов 1-го типа (с подпором воздуха при пожаре не менее 20 Па).

Фото: minregion.gov.ua

"Противопожарные тамбур-шлюзы в подземном гараже следует размещать перед шахтами лифтов, в наземном гараже - перед выходами в помещения жилого дома", - отмечают в пресс-службе.

Напомним, 10 мая Кабинет министров Украины на заседании принял постановление, которым урегулировал деятельность предприятий в сфере лифтового хозяйства. В частности, постановление предусматривало отсрочку вступления в силу Технического регламента лифтов и компонентов безопасности лифтов, утвержденного в июне 2017 года.