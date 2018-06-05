Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Минрегион позволит совмещать лифтами жилую часть дома и подземные паркинги

НовостиПолитика    05.06.2018 - 23:59
Иллюстративное фото (pixabay.com/RoAll)
Иллюстративное фото (pixabay.com/RoAll)

Противопожарные тамбур-шлюзы в подземном гараже следует размещать перед шахтами лифтов

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Украины обновляет государственные строительные нормы (ГСН), в частности, предлагает разрешить совмещать лифтами жилую часть дома и подземные паркинги, встроенные в нее. Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе, передает пресс-служба Минрегиона.

"В действующих нормах проектирования лифтов из жилого дома в паркинг под ним не допускалось через повышенный риск возможной пожарной опасности. Однако практика большинства цивилизованных стран Европы и мира показала, что при условии устройства специальных противопожарных мероприятий, проектирование таких лифтов является безопасным для жителей. Кроме того, это удобство и комфорт в пользовании паркингом. Поэтому в новых изменениях к действующему ГСН относительно автостоянок и гаражей мы предлагаем ввести такую норму", - сказал Парцхаладзе.

Допускается соединение лифтами подземного гаража, расположенного в цокольном или в подвальном, подземном этаже, и наземного гаража, расположенного в первом этаже с первым этажом жилого дома при условии устройства противопожарных тамбур-шлюзов 1-го типа (с подпором воздуха при пожаре не менее 20 Па).

Фото: minregion.gov.ua

"Противопожарные тамбур-шлюзы в подземном гараже следует размещать перед шахтами лифтов, в наземном гараже - перед выходами в помещения жилого дома", - отмечают в пресс-службе.

Напомним, 10 мая Кабинет министров Украины на заседании принял постановление, которым урегулировал деятельность предприятий в сфере лифтового хозяйства. В частности, постановление предусматривало отсрочку вступления в силу Технического регламента лифтов и компонентов безопасности лифтов, утвержденного в июне 2017 года.

Минрегион вводит новые ГСН, касающиеся школ, улиц и дорог В Украине вводят "зеленые линии" для ограничения застройки в озелененных зонах
Теги публикации: Министерство регионального развития и строительства, лифт  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Такого я еще не видел": сеть удивил сервис в поезде "Укрзализныци" (фото)
"Трагедия ничему не учит": брат скандальной Алены Зайцевой задержан за вождение в нетрезвом состоянии (фото)
"Не нуждаюсь в подарках врага": украинец выиграл международный конкурс и отказался ехать в РФ
Линчевский извинился за высказывание о лечении онкобольных
On Top