В Украине разрешили проведение массовых мероприятий: названы условия

С 10 июня в Украине разрешили открыть заведения культуры и проводить массовые мероприятия. Впрочем, всем работникам учреждений необходимо проводить температурный скрининг и обработку рук антиспептиками.

Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Также он отметил, что обрабатывать руки антисептиками необходимо всем посетителям.

Вместе с тем, запрещены фанзоны, а также места массового скопления людей, что не позволяет соблюдать дистанцию.

Контроль билетов на входе должен, при возможности, быть организован сканерами штрих-кодов. Один человек должен быть на 5 метров помещения. Расстояние между сиденьями должно быть 1,5 метра.

В комментарии РБК-Украина коммуникационщик заместителя министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко Мария Иванюк рассказала, что кинотеатры с сегодняшнего дня не открываются.

"Нет, только массовые мероприятия. А кинотеатры туда не входят. Сейчас будет на 13:00 заседание правительства. А на 14:15 брифинг Виктора Ляшко по результатам заседания. Там уже будут все детали проговорены", - сказала она.

Напомним, сегодня в Украине начался новый этап выхода страны из карантина.

Также Министерство здравоохранения объяснило, как в Украине будут проверять туристов после возобновления авиасообщения.