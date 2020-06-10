В Украине разрешили проведение массовых мероприятий: названы условия

Впрочем, кинотеатры с сегодняшнего дня не открываются
С 10 июня в Украине разрешили открыть заведения культуры и проводить массовые мероприятия. Впрочем, всем работникам учреждений необходимо проводить температурный скрининг и обработку рук антиспептиками.
Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко.
Также он отметил, что обрабатывать руки антисептиками необходимо всем посетителям.
Вместе с тем, запрещены фанзоны, а также места массового скопления людей, что не позволяет соблюдать дистанцию.
Контроль билетов на входе должен, при возможности, быть организован сканерами штрих-кодов. Один человек должен быть на 5 метров помещения. Расстояние между сиденьями должно быть 1,5 метра.
В комментарии РБК-Украина коммуникационщик заместителя министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко Мария Иванюк рассказала, что кинотеатры с сегодняшнего дня не открываются.
"Нет, только массовые мероприятия. А кинотеатры туда не входят. Сейчас будет на 13:00 заседание правительства. А на 14:15 брифинг Виктора Ляшко по результатам заседания. Там уже будут все детали проговорены", - сказала она.
Напомним, сегодня в Украине начался новый этап выхода страны из карантина.
Также Министерство здравоохранения объяснило, как в Украине будут проверять туристов после возобновления авиасообщения.
Автор: Анастасия Рокитна