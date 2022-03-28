В Украине разрешили подачу заявления на выплату пенсий онлайн

Кабинет министров внес изменения в постановления о выплатах пенсии и денежной помощи внутренне перемещенным лицам. Для назначения пенсий личное присутствие не требуется.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 25 марта 2022 г. № 363.
"Заявление о выплате пенсии может подаваться в орган Пенсионного фонда Украины в электронной форме через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины с использованием средств квалифицированной электронной подписи", - говорится в постановлении.
Ранее было установлено, что заявление о выплате пенсии или пособия подается получателем лично в орган Пенсионного фонда Украины или органа социальной защиты населения.
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