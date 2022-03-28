В Україні дозволили подачу заяви на виплату пенсій онлайн

Кабінет міністрів вніс зміни до постанов щодо виплат пенсії та грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам. Для призначення пенсій особиста присутність не потрібна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 25 березня 2022 р. № 363 .

"Заява про виплату пенсії може подаватися до органу Пенсійного фонду України в електронній формі через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України з використанням засобів кваліфікованого електронного підпису", - йдеться в постанові.

Раніше було встановлено, що заява про виплату пенсії або грошової допомоги подається одержувачем особисто до органу Пенсійного фонду України або органу соціального захисту населення.