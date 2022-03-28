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В Україні дозволили подачу заяви на виплату пенсій онлайн

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Україна, Понеділок 28 березня 2022 11:48
В Україні дозволили подачу заяви на виплату пенсій онлайн Фото: заяву на виплату пенсії в Україні можна подавати онлайн (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів вніс зміни до постанов щодо виплат пенсії та грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам. Для призначення пенсій особиста присутність не потрібна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 25 березня 2022 р. № 363.

"Заява про виплату пенсії може подаватися до органу Пенсійного фонду України в електронній формі через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України з використанням засобів кваліфікованого електронного підпису", - йдеться в постанові.

Раніше було встановлено, що заява про виплату пенсії або грошової допомоги подається одержувачем особисто до органу Пенсійного фонду України або органу соціального захисту населення.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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