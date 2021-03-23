В Украине разрешили плановые госпитализации в "желтой" зоне, в "красной" - под запретом

Кабинет министров разрешил плановые госпитализации в "желтой" зоне карантина. В "красной" зоне эпидемической опасности до сих пор действует запрет.

Итак, в красной зоне запрещается проведение государственными и коммунальными учреждениями здравоохранения плановых мероприятий по госпитализации, кроме оказания медицинской помощи:

в результате осложненного течения беременности и родов;

беременным, роженицам, новорожденным;

в специализированных отделениях учреждений здравоохранения пациентам с онкологическими и пульмонологическими заболеваниями.

Исключением также является предоставление паллиативной медпомощи в стационарных условиях; плановой медпомощи учреждениями здравоохранения национального уровня, которые предоставляют третичную (высокоспециализированную) медицинскую помощь, при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий.

Кроме того, разрешается проведение других неотложных и срочных мер по госпитализации, если в результате их переноса (отсрочки) существует значительный риск для жизни или здоровья людей.

В предыдущей редакции постановления запрет на плановые госпитализации действовал и в желтой зоне.