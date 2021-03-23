В Украине разрешили плановые госпитализации в "желтой" зоне, в "красной" - под запретом
Кабинет министров разрешил плановые госпитализации в "желтой" зоне карантина. В "красной" зоне эпидемической опасности до сих пор действует запрет.
Об этом свидетельствует соответствующее постановление КМУ, обнародованное на правительственном портале.
Итак, в красной зоне запрещается проведение государственными и коммунальными учреждениями здравоохранения плановых мероприятий по госпитализации, кроме оказания медицинской помощи:
- в результате осложненного течения беременности и родов;
- беременным, роженицам, новорожденным;
- в специализированных отделениях учреждений здравоохранения пациентам с онкологическими и пульмонологическими заболеваниями.
Исключением также является предоставление паллиативной медпомощи в стационарных условиях; плановой медпомощи учреждениями здравоохранения национального уровня, которые предоставляют третичную (высокоспециализированную) медицинскую помощь, при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий.
Кроме того, разрешается проведение других неотложных и срочных мер по госпитализации, если в результате их переноса (отсрочки) существует значительный риск для жизни или здоровья людей.
В предыдущей редакции постановления запрет на плановые госпитализации действовал и в желтой зоне.
Напомним, в Украине только один регион сегодняшнего дня остается в желтой зоне карантина - Херсонская область.
Как писало РБК-Украина, теперь в "красной" зоне карантина обязательно нужно носить маски или респираторы на улице и в парках.