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В Украине разрешили плановые госпитализации в "желтой" зоне, в "красной" - под запретом

Новина українською → Украина, Вторник 23 марта 2021 17:29
В Украине разрешили плановые госпитализации в "желтой" зоне, в "красной" - под запретом Фото: медики (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Кабинет министров разрешил плановые госпитализации в "желтой" зоне карантина. В "красной" зоне эпидемической опасности до сих пор действует запрет.

Об этом свидетельствует соответствующее постановление КМУ, обнародованное на правительственном портале.

Итак, в красной зоне запрещается проведение государственными и коммунальными учреждениями здравоохранения плановых мероприятий по госпитализации, кроме оказания медицинской помощи:

  • в результате осложненного течения беременности и родов;
  • беременным, роженицам, новорожденным;
  • в специализированных отделениях учреждений здравоохранения пациентам с онкологическими и пульмонологическими заболеваниями.

Исключением также является предоставление паллиативной медпомощи в стационарных условиях; плановой медпомощи учреждениями здравоохранения национального уровня, которые предоставляют третичную (высокоспециализированную) медицинскую помощь, при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий.

Кроме того, разрешается проведение других неотложных и срочных мер по госпитализации, если в результате их переноса (отсрочки) существует значительный риск для жизни или здоровья людей.

В предыдущей редакции постановления запрет на плановые госпитализации действовал и в желтой зоне.

Напомним, в Украине только один регион сегодняшнего дня остается в желтой зоне карантина - Херсонская область.

Как писало РБК-Украина, теперь в "красной" зоне карантина обязательно нужно носить маски или респираторы на улице и в парках.

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