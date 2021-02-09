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В Украине разрешили образовательные и профмероприятия, но с ограничениями

Автор: Дмитрий Левицкий

Кабинет министров ослабил карантинные ограничения в Украине. Правительство разрешило проведение массовых образовательных и профессиональных мероприятий, но с ограничениями.

Об этом говорится на сайте Кабмина.

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Правительство внесло изменения в постановление №1236 от 9 декабря 2020 года об установлении карантина на территории Украины.

Кабмин разрешил прием посетителей учреждениями культуры и с проведением публичных научных, образовательных и профессиональных тематических мероприятий с заполняемостью залов до 50% мест или из расчета 1 человек на 5 квадратных метров.

"Размещение осуществляется со свободным местом рядом, спереди и сзади", - уточнили в Кабмине.

Напомним, карантин в Украине планируют продлить до 30 апреля и это не окончательная дата. Правительство также допускает возвращение к адаптивному формату карантина.

Также РБК-Украина писало, что в Министерстве охраны здоровья назвали единственное условие для возврата к жесткому карантину.

Кроме того, в Минздраве пообещали не останавливать работу общественного транспорта в "красной зоне" карантина в случае возвращения к адаптивному формату.

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