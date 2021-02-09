В Україні дозволили проведення форумів, але з обмеженнями

Кабінет міністрів послабив карантинні обмеження в Україні. Уряд дозволив проведення масових освітніх та професійних заходів (форумів), але з обмеженнями.
Про це йдеться на сайті Кабміну.
Уряд вніс зміни до постанови №1236 від 9 грудня 2020 року про встановлення карантину на території України.
Кабмін дозволив приймання відвідувачів закладами культури та з проведення публічних наукових, освітніх та професійних тематичних заходів з наповненістю залів до 50% місць або з розрахунку 1 особа на 5 квадратних метрів.
"Розміщення здійснюється з вільним місцем поруч, спереду та позаду", - уточнили в Кабміні.
Нагадаємо, карантин в Україні планують продовжити до 30 квітня і це не кінцева дата. Уряд також допускає повернення до адаптивного формату карантину.
Також РБК-Україна писало, що у Міністерстві охорони здоров'я назвали єдину умову для повернення до жорсткого карантину.
Крім того, у МОЗ пообіцяли не зупиняти роботу громадського транспорту в "червоній зоні" карантину у разі повернення до адаптивного формату.