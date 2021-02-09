RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Україні дозволили проведення форумів, але з обмеженнями

Автор: Дмитро Левицький

Кабінет міністрів послабив карантинні обмеження в Україні. Уряд дозволив проведення масових освітніх та професійних заходів (форумів), але з обмеженнями.

Про це йдеться на сайті Кабміну.

Популярні новини
До 20 см снігу в Києві та сильні морози: синоптики назвали дату нового похолодання 06 лютого 2021
НС на "Укрзалізниці": вантажні вагони підняли, але потяги ще затримуються 07 лютого 2021
Рух поїздів затримується більше ніж на дві години: УЗ назвала причину 06 лютого 2021
Негода в Україні: українців просять завтра не виходити з дому 07 лютого 2021
Шмигаль про динаміку COVID в Івано-Франківській області: як на початку пандемії 08 лютого 2021
Поки що добровільно: Зеленський розповів, хто не має права відмовитися від вакцини 08 лютого 2021
Коронавірус в Україні: скільки триватиме карантин і коли розпочнеться вакцинація 06 лютого 2021
Європа не відкриє кордони для людей без вакцинування, - Зеленський 08 лютого 2021
Сильний сніг, морози та лавинна небезпека: в Україну прийшла негода 07 лютого 2021
Ситуація в Києві: випало 30 см снігу, погода продовжує погіршуватись 09 лютого 2021

Уряд вніс зміни до постанови №1236 від 9 грудня 2020 року про встановлення карантину на території України.

Кабмін дозволив приймання відвідувачів закладами культури та з проведення публічних наукових, освітніх та професійних тематичних заходів з наповненістю залів до 50% місць або з розрахунку 1 особа на 5 квадратних метрів.

"Розміщення здійснюється з вільним місцем поруч, спереду та позаду", - уточнили в Кабміні.

Нагадаємо, карантин в Україні планують продовжити до 30 квітня і це не кінцева дата. Уряд також допускає повернення до адаптивного формату карантину.

Також РБК-Україна писало, що у Міністерстві охорони здоров'я назвали єдину умову для повернення до жорсткого карантину.

Крім того, у МОЗ пообіцяли не зупиняти роботу громадського транспорту в "червоній зоні" карантину у разі повернення до адаптивного формату.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Кабінет Міністрів УкраїнимероприятияограничениеКарантин
Читайте також
Британія посилює правила в'їзду в країну через нові штами коронавірусу
В Австрії пропонують ввести карантин вихідного дня після локдауна
Прогноз погоди