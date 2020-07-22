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В Украине разрешили электронную регистрацию места проживания детей до 14 лет

Автор: Александр Белоус

Решение правительства затронет 6 миллионов детей в Украине

Кабинет министров одобрил изменения в правила регистрации места проживания детей в возрасте до 14 лет. Зарегистрировать ребенка и снять с регистрации теперь можно в электронной форме.

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Соответствующее решение принято на заседании правительства 22 июля.

Как отмечается в пояснительной записке к постановлению, реализация документа позволит предотвратить:

  • необходимость одновременного визита в ЦНАП обоих родителей (для ситуаций с их разным местом регистрации);
  • необходимость оформления нотариальных разрешений, в случае невозможности одновременного визита двух родителей в ЦПАП (для ситуаций с их разным местом регистрации);
  • необходимости посещения ЦПАПа и опасности инфицирования различными инфекционными заболеваниями.

Как отметил на заседании правительства первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Выскуб, решение коснется родителей около 6 млн детей, которые могут зарегистрировать без посещения ЦНАПа.

Напомним, в апреле Украине ввели новую услугу для подростков ID-14, которая предусматривает одновременное оформление первого паспорта и номера плательщика налогов.

Отметим, Верховный суд Украины обязал органы миграционной службы выдавать паспорта в форме книжки противникам биометрических ID-карт.

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