В Украине разрабатывают дронов-камикадзе: первые кадры прототипа

Конструкторское бюро "Южное" разрабатывает барражирующие боеприпасы для БПЛА. Их будут применять для поражения широкого диапазона различных целей.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на видеопрезентации конструкторского бюро.
Дроны-камидкадзе будут применять современные схемы боевого использования. В то же время их можно будет запускать с различных авиационных пилотируемых, а также и беспилотных платформ.
Фото: в Украине разрабатывают дронов-камикадзе (кадры из видео)
Испытания дронов начнутся уже этой весной.