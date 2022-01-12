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В Украине разрабатывают дронов-камикадзе: первые кадры прототипа

Автор: Сергей Пышкин

Конструкторское бюро "Южное" разрабатывает барражирующие боеприпасы для БПЛА. Их будут применять для поражения широкого диапазона различных целей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на видеопрезентации конструкторского бюро.

Дроны-камидкадзе будут применять современные схемы боевого использования. В то же время их можно будет запускать с различных авиационных пилотируемых, а также и беспилотных платформ.

Фото: в Украине разрабатывают дронов-камикадзе (кадры из видео)

Испытания дронов начнутся уже этой весной.

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Дронов