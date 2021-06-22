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В Украине разоблачили транснациональную контрабанду героина на 10 млн евро

Автор: РБК-Украина

В ходе международной спецоперации прокуратуры представителей Департамента по борьбе с наркопреступностью Национальной полиции Украины разоблачили масштабную преступную схему по транспортировке героина через территорию Украины. Таким образом злоумышленники экспортировали наркотические средства из Ирана на территорию Европейского союза.

Об этом пишет пресс-служба офиса Генерального прокурора.

Как отмечается на сайте органа, партии героина транспортировали и на временно оккупированный Крымский полуостров. Известно, что после создания фиктивных фирм, злоумышленники наладили перевозку наркотических средств в муляжах пустого кирпича. В частности, для последующего хранения продукции, преступники арендовали склады на территории Республики Молдовы, где и осуществляли последующий экспорт в другие страны Евросоюза.

Во время спецоперации правоохранители изъяли 1092 брикетов с героином. Общая стоимость 235 кг партии составляет более 10 млн евро.

Сейчас задержаны семь членов масштабной криминальной схемы. Украинские правоохранители сообщили о подозрении преступникам в соответствии с ч. 2, ст. 307 и ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины.

Следственные действия с целью установления других членов группировки - продолжаются.

Стоит заметить, что согласно вышеупомянутой статье, участникам наркоторговли грозит лишение свободы сроком до десяти лет.

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