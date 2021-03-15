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В Украине разоблачили схему финансирования "ЛНР"

Новина українською → Луганская область, Понедельник 15 марта 2021 12:05
В Украине разоблачили схему финансирования "ЛНР" Фото: СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Андрей Козловский

Служба безопасности Украины обнаружила масштабную схему финансирования сепаратистов "ЛНР" через уплату "налогов". Их платили за поставленную продукцию в РФ из захваченного Стахановского вагоностроительного завода, который находится в Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, несколько лет ОАО Стахановский вагоностроительный завод поставлял продукцию для предприятий РФ. Изготовленные комплектующие вывозили через неконтролируемую Украине территорию. Часть вырученных средств завод платил в виде "налогов" так называемой администрации "ЛНР".

Таким образом, в 2018 году предприятие перечислило в "бюджет" сепаратистов более миллиона российских рублей. В целом объемы финансирования заводом оккупационной власти составляют десятки млн рублей.

"Служба безопасности Украины сообщила экс-руководителю вагоностроительного завода о подозрении в финансировании действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины. Правонарушитель объявлен в общегосударственный розыск", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, ранее СБУ разоблачила попытку скрытого вывоза из страны оборудования для нужд Военно-морского флота Российской Федерации. В частности, пытались вывезти газотурбинную продукцию для военных кораблей.

Кроме того, СБУ разоблачила схему поставок в Россию товаров военного назначения, которые производят государственные оборонные предприятия Украины.

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