В Україні викрили схему фінансування "ЛНР"

Служба безпеки України виявила масштабну схему фінансування сепаратистів "ЛНР" через сплату "податків". Вони сплачувалися за поставлену продукцію в РФ із захопленого Стахановського вагонобудівного заводу, який знаходиться у Луганській області.

Як повідомляється, декілька років ВАТ Стахановський вагонобудівний завод поставляв продукцію для підприємств РФ. Виготовлені комплектуючі вивозили через неконтрольовану Україні територію. Частину виручених коштів завод платив у вигляді "податків" так званій адміністрації "ЛНР".

Таким чином, у 2018 році підприємство перерахувало в "бюджет" сепаратистів понад мільйон російських рублів. В цілому обсяги фінансування заводом окупаційної влади складають десятки млн рублів.

"Служба безпеки України повідомила екс-керівнику вагонобудівного заводу про підозру у фінансуванні дій, скоєних з метою зміни меж території або державного кордону України. Правопорушник оголошений в загальнодержавний розшук", - йдеться в повідомленні відомства.