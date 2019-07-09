В Украине разоблачили масштабную контрабанду сигарет в ЕС

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) совместно с Государственным бюро расследований (ГБР), Службой безопасности Украины (СБУ) и европейскими коллегами из Польши и Великобритании была разоблачена масштабная контрабанда сигарет в Европейском союзе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Как сообщается, участниками межнациональной преступной группировки были граждане Украины, Польши и Беларуси. Злоумышленники наладили на территории Украины незаконное производство сигарет, которые затем переправляли через украинскую границу в Евросоюз. Фабрика, на которой изготавливали контрафакт, находилась в Киевской области.

В результате оперативного сопровождения СБУ и процессуального руководства ГПУ в ходе досудебного расследования в этом производстве следователями ГБР было проведено около 40 обысков, в результате которых было обнаружено и изъято оборудование для производства табачных изделий, полиграфическое оборудование для упаковки незаконно изготовленных сигарет, более 180 кг табака, более 2 млн сигарет различных торговых марок, а также более 2800 пачек соответствующих сигарет.

Все изъятые предметы в настоящее время направлены на экспертизу.

"Сейчас 4 лицам сообщено о подозрении в совершении организованной группой незаконного производства и незаконного хранения с целью сбыта табачных изделий (ч. 3 ст. 28, ч. Ч. 1, 2 ст. 204 УК Украины)", - говорится в сообщении.

На данный момент проводятся следственные действия для установления других участников указанной противоправной деятельности, проверяется возможная причастность должностных лиц Государственной пограничной службы Украины и Государственной фискальной службы Украины.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что заместитель руководителя офиса президента Украины Алексей Гончарук заявил, что представителей Евросоюза обеспокоил вопрос потоков контрабанды, которые проходят через Украину. По его словам, Украина за годы независимости превратилась в мировой хаб контрабанды.

Кроме того, глава Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев заявил, что на данный момент приоритетной задачей в работе АМКУ является установление четких и прозрачных правил коммерческой деятельности на рынке табачных изделий.