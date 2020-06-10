В Украине разоблачили контрабанду военного оборудования из РФ

Правоохранители блокировали контрабандные поставки в Украину комплектующих к танковым боеприпасам, изготовленных в России. Контрабандой занимались переселенцы из Луганской области.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Недавно в Днепропетровской области правоохранители разоблачили контрабанду военных деталей на 2,5 млн гривен.

Как установило следствие, злоумышленники закупали оборудование на предприятиях в России через ряд подконтрольных фирм-нерезидентов и ввозили в Украину под видом металлолома. Вся контрабанда попадала в один из городов в Луганской области, где злоумышленники на собственных предприятиях переделывали контрабандные детали и возвращали в Россию.

В ходе обысков в Днепропетровской, Харьковской и Луганской областях правоохранители изъяли технику и документы, подтверждающие незаконную деятельность. Открыто уголовное производство по ст. 201 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас СБУ проверяет сотрудничество злоумышленников с пророссийскими боевиками на Донбассе.

Напомним, контрабанду комплектующих к военным радиолокационным станциям разоблачила СБУ в марте этого года.

Также РБК-Украина писало о разоблаченной СБУ контрабанде комплектующих к военно-транспортным самолетам в РФ.