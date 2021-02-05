В Україні викрили агентурну мережу ФСБ: готували диверсії на об'єктах ЗСУ

Фото: СБУ (ssu.gov.ua)

Служба безпеки України викрила і припинила діяльність агентурної мережі Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Агенти ФСБ готували диверсії на об'єктах Збройних сил України.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Діяла мережа на території Київської, Одеської, Миколаївської, Житомирської і Чернігівської областей. До її складу входили колишні спецназівці військової розвідки України. Вони були завербовані співробітниками ФСБ Вадимом Даутовим і Денисом Собко.

"Російські агенти готували диверсійні операції. Їм було доручено створити умови для здійснення диверсій на території Миколаївської області - сприяти проникненню диверсійно-розвідувальних груп з тимчасово окупованих територій і організовувати спеціальну підготовку підібраних осіб. Серед об'єктів посягань - бойові літаки Збройних Сил на аеродромі "Кульбакіно", - повідомили в СБУ.

Також агенти ФСБ збирали інформацію про дислокацію та переміщення українських військових, а також їх міжнародної взаємодії з іноземними партнерами.

"Для виконання своїх завдань агенти проводили вербувальну роботу і серед чиновників ЗСУ. Задокументовано навіть намір викрасти і нелегально перемістити до країни-агресора одного з колишніх командувачів Сил спеціальних операцій. За це російська спецслужба пропонувала винагороду в 100 тисяч доларів", - зазначила українська спецслужба.

В ході обшуків було вилучено арсенал зброї та боєприпасів: 4 АК-74, 2 пістолети, 2 РПГ, 44 гранати, більше 4 тисяч патронів різного калібру, близько 3 кг тротилу, електродетонатори.

Щодо викритих агентів порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 111 (державна зрада), 1 ч..ст.258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації), 1 ч.. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Діяльність кадрових співробітників ФСБ розслідується за ч. 1 ст. 114 (шпигунство) КК України.

Нагадаємо, днями в Україні розкрили ще одну мережу російських агентів. Вони займалися дестабілізацією через Telegram-канали.