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В Украине разблокируют защиту диссертаций: Зеленский подписал закон

Новина українською → Украина, Пятница 16 апреля 2021 15:47
В Украине разблокируют защиту диссертаций: Зеленский подписал закон Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Президент Владимир Зеленский подписал ЗУ "О внесении изменений в некоторые законы относительно присуждения научных степеней". Он разблокирует защиту диссертаций.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

По словам главы МОН Сергея Шкарлета, изменения в законодательство призваны разблокировать процесс защиты диссертаций на соискание степеней кандидата и доктора наук. Соискатели могут защищаться в докторских специализированных ученых советах без установления ограничительных сроков.

Кроме того, совершенствуется процесс аттестации кадров на соискание степени доктора философии.

После официального опубликования закона МОН проинформирует о новшествах учреждения высшего образования и научные учреждения соответствующим письмом-разъяснением.

Напомним, ранее Верховная рада отсрочила закрытие школ-интернатов еще на год. Народные депутаты поддержали соответствующий законопроект №5138-1. Закон предусматривает перенести трансформацию санаторных школ на год - до июля 2022 года.

Как писало РБК-Украина, Рада предоставила право выбора выпускникам по виду оценки их знаний. Парламент одобрил соответствующий законопроект №5014.

Он предоставляет учащимся (студентам) право выбора вида оценки их результатов обучения путем или годового оценивания, или государственной итоговой аттестации или государственной итоговой аттестации в форме внешнего независимого оценивания.

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