В Украине разблокируют защиту диссертаций: Зеленский подписал закон

Президент Владимир Зеленский подписал ЗУ "О внесении изменений в некоторые законы относительно присуждения научных степеней". Он разблокирует защиту диссертаций.

По словам главы МОН Сергея Шкарлета, изменения в законодательство призваны разблокировать процесс защиты диссертаций на соискание степеней кандидата и доктора наук. Соискатели могут защищаться в докторских специализированных ученых советах без установления ограничительных сроков.

Кроме того, совершенствуется процесс аттестации кадров на соискание степени доктора философии.

После официального опубликования закона МОН проинформирует о новшествах учреждения высшего образования и научные учреждения соответствующим письмом-разъяснением.