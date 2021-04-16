В Україні розблокують захист дисертацій: Зеленський підписав закон

Президент Володимир Зеленський підписав ЗУ "Про внесення змін до деяких законів щодо присудження наукових ступенів". Він розблоковує захист дисертацій.

За словами глави МОН Сергія Шкарлета, зміни до законодавства покликані розблокувати процес захисту дисертацій на здобуття ступенів кандидата та доктора наук. Здобувачі можуть захищатися в докторських спеціалізованих вчених радах без встановлення обмежувальних термінів.

Крім того, удосконалюється процес атестації кадрів на здобуття ступеня доктора філософії.

Після офіційного опублікування закону МОН поінформує про нововведення заклади вищої освіти та наукові установи відповідним листом-роз’ясненням.