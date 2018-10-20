У прокуратури 4 версії причин катастрофи Су-27, - Матіос

Фото: Анатолій Матіос (РБК-Україна)

У липні винищувач Су-27 пройшов капітальний ремонт і повну модернізацію

Прокуратура відпрацьовує чотири основні версії причин катастрофи винищувача Су-27 16 жовтня у Вінницькій області. Про це повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос, передає РБК-Україна з посиланням на "112 Україна".

"Зараз відпрацьовують 4 основні версії - людський фактор при виконанні польоту, технічна несправність літака, можлива заправка літака неякісним паливом або погодні умови, які призвели до катастрофи", - розповів військовий прокурор.

Він додав, що в липні літак пройшов капітальний ремонт і повну модернізацію, і з того часу налітав 20 годин, при тому, що його ресурс за всіма державними технічними експертизами був продовжений ще на 12 років.

Нагадаємо, винищувач Су-27 розбився 16 жовтня в районі с. Уланов між населеними пунктами Хмільник та Бердичів у Вінницькій області під час виконання навчально-бойового польоту. У результаті катастрофи загинув український пілот полковник Іван Петренко, який був заступником командира повітряного командування "Схід".

Повітряні сили Сполучених Штатів Америки офіційно підтвердили, що в катастрофі літака Су-27 у Вінницькій області загинув американський пілот, який служив у складі 144-го бойового крила Національної гвардії США в Каліфорнії.