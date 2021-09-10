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В Украине растут объемы ипотечных кредитов и количество банков, которые их выдают, - Шевченко

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Киев, Пятница 10 сентября 2021 16:34
В Украине растут объемы ипотечных кредитов и количество банков, которые их выдают, - Шевченко Фото: Кирилл Шевченко (Виталий носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина, Илона Свиридова

В Украине банки за первые семь месяцев 2021 года увеличили до 4,4 млрд гривен объем новых ипотечных кредитов на фоне снижения процентных ставок по ним.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Нацбанка Кирилла Шевченко в Facebook.

"В июле банки выдали 974 ипотечных кредита на 773,2 млн грн. А в целом за январь-июль объемы нового кредитования выросли в 2,3 раза по количеству договоров и более чем втрое в денежном выражении в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом", - рассказал глава Нацбанка.

При этом ипотечные кредиты выдавал 21 банк, что составляет рекорд с 2018 года, когда НБУ начал опросы банковского сообщества по этому вопросу.

Ставки по ипотеке пока не так существенно, но снижаются. С начала года средневзвешенная эффективная ставка ипотечного кредита на вторичном рынке, где заключается более 90% договоров, снизилась на 0,6 п.п. до 13,4%, а на первичном - на 0,1 п.п. до 16,8%.

"Шаг за шагом страна восстанавливается после коронакризиса", - констатирует Шевченко.

Напомним, недавно Кирилл Шевченко отметил, что принятый парламентом закон "О виртуальных активах" позволит создать прозрачный рынок таких активов, в частности криптовалют.

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