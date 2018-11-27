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В Украине растет заболеваемость корью, - Минздрав

Новости » Общество    27.11.2018 - 23:34
В Украине растет заболеваемость корью, - Минздрав
Иллюстративное фото (из открытых источников)

За последнюю неделю в Украине корью заболели свыше 2,1 тыс. людей

В Украине заболеваемость корью растет - за минувшую неделю корью заболели 2 138 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Отмечается, что с начала года количество больных превысило 42 тысячи, большинство из которых - дети. Единственным нажедным средством от кори в Минздраве называют вакцинацию.

"Больше всего корью болеют как раз в тех областях, где уровень охвата плановой вакцинацией наименьший. Чаще всего болеют дети 5-9 лет, которые не получили вторую дозу КПК (корь, паротит, краснуха, - ред.) вовремя, из-за чего у них не сформировался иммунитет к болезни", - сообщили в министрестве.

Также добавили, что по состоянию на 22 ноября 2018 в Украине были в наличии 539 тысяч доз вакцин против кори, паротита и краснухи. Все вакцины качественные и эффективные, доставлены Детским фондом ООН (UNICEF Ukraine).

Напомним, на прошлой неделе в польском Вроцлаве с симптомами кори госпитализировали 14-месячного ребенка из Украины. Госпитализированный ребенок находится под наблюдением врачей, ее состояние улучшается.

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