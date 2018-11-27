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В Україні зростає захворюваність на кір, - МОЗ

Новини » Суспільство    27.11.2018 - 23:34
В Україні зростає захворюваність на кір, - МОЗ
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

За останній тиждень в Україні на кір захворіли понад 2,1 тис. людей

В Україні захворюваність на кір зростає - за минулий тиждень на кір захворіли 2 138 людей. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

Зазначається, що з початку року кількість хворих перевищила 42 тисячі, більшість з яких - діти. Єдиним надійним засобом від кору у МОЗ називають вакцинацію.

"Найбільше на кір хворіють якраз у тих областях, де рівень охоплення плановою вакцинацією найменший. Найчастіше хворіють діти 5-9 років, які не отримали другу дозу КПК (кір, паротит, краснуха, - ред.) вчасно, через що у них не сформувався імунітет до хвороби", - повідомили у міністрестві.

Також додали, що станом на 22 листопада 2018 в Україні були наявні 539 тисяч доз вакцин проти кору, паротиту і краснухи. Усі вакцини якісні і ефективні, доставлені Дитячим фондом ООН (UNICEF Ukraine). 

Нагадаємо, минулого тижня у польському Вроцлаві із симптомами кору госпіталізували 14-місячну дитину з України. Госпіталізована дитина перебуває під наглядом лікарів, її стан поліпшується. 

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