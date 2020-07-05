В Украине растет количество больных пневмонией

По данным Минздрава, в стране ежедневно растет число госпитализаций
Динамика заболевания коронавирусом за последний месяц вызывает беспокойство. В Украине количество госпитализаций и больных пневмонией постоянно растет.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.
Он также призвал соблюдать рекомендации по масочному режиму, социальной дистанции и антисептиков.
05.07.2020 Онлайн-брифінг щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції
Онлайн-брифінг з перекладом жестовою мовою міністра охорони здоров’я України Максима СтепановаОпубліковано Міністерство охорони здоров'я України Субота, 4 липня 2020 р.
Напомним, в Украине за сутки подтвердили 823 новых случая COVID-19.
Кроме того, к ослаблению карантина не готовы Киев и восемь областей.
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Автор: РБК-Украина