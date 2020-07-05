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В Україні зростає кількість хворих на пневмонію

Новини » Суспільство     05.07.2020 - 12:37
В Україні зростає кількість хворих на пневмонію
Фото: кількість госпіталізацій в Україні зростає (РБК-Україна)

За даними Моз, у країні щодня зростає число госпіталізацій

Динаміка захворювання коронавірусом за останній місяць викликає занепокоєння. В Україні кількість госпіталізацій і хворих на пневмонію постійно зростає.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу.

Він також закликав дотримуватися рекомендації по масочному режиму, соціальної дистанції і антисептиків.

05.07.2020 Онлайн-брифінг щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції

Онлайн-брифінг з перекладом жестовою мовою міністра охорони здоров'я України Максима Степанова

Опубліковано Міністерство охорони здоров'я України Субота, 4 липня 2020 р.

Нагадаємо, в Україні за добу підтвердили 823 нових випадків COVID-19.

Крім того, до ослаблення карантину не готові Київ і вісім областей.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Мінстерство охорони здоров'я Україниболезнь
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