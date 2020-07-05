В Україні зростає кількість хворих на пневмонію

За даними Моз, у країні щодня зростає число госпіталізацій
Динаміка захворювання коронавірусом за останній місяць викликає занепокоєння. В Україні кількість госпіталізацій і хворих на пневмонію постійно зростає.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу.
Він також закликав дотримуватися рекомендації по масочному режиму, соціальної дистанції і антисептиків.
05.07.2020 Онлайн-брифінг щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції
Онлайн-брифінг з перекладом жестовою мовою міністра охорони здоров'я України Максима СтепановаОпубліковано Міністерство охорони здоров'я України Субота, 4 липня 2020 р.
Нагадаємо, в Україні за добу підтвердили 823 нових випадків COVID-19.
Крім того, до ослаблення карантину не готові Київ і вісім областей.
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Автор: РБК-Україна