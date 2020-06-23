В Украине снова растет число зараженных коронавирусом после трехдневного спада

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

С начала пандемии заразились уже более 38 тысяч человек

По состоянию на утро 23 июня в Украине зафиксировали 833 новых случаев коронавируса. Больше всего зараженных в Киеве, Черновицкой, Львовской и Ровенской областях.

Такие данные приводит Совет нацбезопасности и обороны.

В частности, с начала пандемии заразились уже более 38 тысяч человек. Также за вчера выздоровели 314 человек и еще 23 умерли.

Сейчас по числу зараженных лидирует Киев (4429 случаев), в Черновицкой области на 10 случаев меньше - 4419.

Отметим, что последние три дня эпидемиологическая ситуация улучшалась. В частности, вчера, 22 июня, был 681 новый случай COVID-19. До этого количество также уменьшалось.

Хотя на прошлой неделе было несколько антирекордов по коронавирусу - доходило даже до 921 случая в сутки.

Также мэр Киева Виталий Кличко написал на своем Telegram-канале, что за минувшие сутки заразился еще 61 киевлянин. Также 3 больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 101 жителя Киева.

Напомним, с 22 июня в Украине вступает в силу новая методика ужесточения карантина в регионах, согласно которой усилить ограничения могут в отдельном населенном пункте.

Ранее сообщалось, что в Закарпатской области могут усилить карантин на одну неделю.

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Автор: Анастасия Рокитна