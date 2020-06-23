В Україні знову зростає кількість заражених коронавірусом після трьохденного спаду

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

З початку пандемії інфікувались вже більше 38 тисяч людей

Станом на ранок 23 червня в Україні зафіксували 833 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражених у Києві, Чернівецькій, Львівській та Рівненській областях.

Такі дані наводить Рада нацбезпеки та оборони.

Зокрема, з початку пандемії інфікувались вже більше 38 тисяч людей. Також за вчора одужали 314 людей і ще 23 померли.

Наразі по кількості заражених лідирує Київ (4429 випадків), у Чернівецької області на 10 випадків менше - 4419.

Зазначимо, що останні три дні епідеміологічна ситуація покращувалась. Зокрема, вчора, 22 червня, був 681 новий випадок COVID-19. До цього кількість також зменшувалась.

Хоча минулого тижня було декілька антирекордів по коронавірусу - доходило навіть до 921 випадку за добу.

Також мер Києва Віталій Кличко написав на своєму Telegram-каналі, що за минулу добу заразився ще 61 киянин. Також 3 хворих померли. Усього коронавірусу забрав життя 101 мешканця Києва.

Нагадаємо, з 22 червня в Україні вступає в силу нова методика посилення карантину в регіонах, згідно з якою посилити обмеження можуть в окремому населеному пункті.

Раніше повідомлялось, що у Закарпатській області можуть посилити карантин на один тиждень.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Анастасия Рокитна