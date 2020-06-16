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В Украине снова растет число заражений коронавирусом

Новости » Коронавирус     16.06.2020 - 08:55
В Украине снова растет число заражений коронавирусом
Фото: в Украине за сутки зафиксировали 666 случаев COVID-19 (freepik)

В Украине за сутки зафиксировали 666 случаев COVID-19

В Украине за сутки зафиксировали 666 случаев заражения коронавирусом, что на 10 случаев больше, чем днем ранее.

Об этом на брифинге сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

"За прошедшие сутки заболело 666 человек, из них 52 ребенка, а также 63 медработника", - сообщил глава ведомства.

Кроме того, за сутки от коронавируса умерли 11 человек, а вылечились - 275. Лидером по числу заражений по-прежнему остается Львовская область - 139 случаев. Также в лидерах Ровенская область - 104 случая и Волынская - 61.

Всего же за все время пандемии в Украине зафиксировано 32 476 случаев коронавируса, 912 из них - летальные, а 14 528 человек вылечились.

Напомним, в Украине из-за коронавируса действует адаптивный карантин. После жестких ограничений, которые начали вводить с марта текущего года, правительство пошло на ряд ослаблений. На данный момент каждый регион в праве вводить, предусмотренные Кабмином, смягчения. Однако, для этого области должны соответствовать установленным критериям.

Как сообщалось, из-за недавней вспышки коронавируса контроль карантина в Украине усилят.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Коронавирус
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