В Украине расширили перечень временно оккупированных территорий: почему и для кого это важно

"По состоянию на 30.05.2022 года в обновленный перечень территориальных общин, находящихся в районах проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировке), добавились одна община в Николаевской и 5 - в Сумской областях", - говорится в сообщении.

В министерстве добавляют, что всего в список вошли 8 областей з 310 общинами суммарно.

"Перечень не является фиксированным документом - он регулярно актуализируется", - добавляют в ведомстве.

Почему этот перечень важен?

Все внутриперемещенные лица, переместившиеся из общин и областей из этого списка, получат денежную помощь от государства. Если регион не внесен в перечень - выплаты получить невозможно.

С полным перечнем территорий с указанным статусом, можно ознакомиться - по ссылке.