В Украине расширили перечень временно оккупированных территорий: почему и для кого это важно

В Украине расширили перечень территорий Украины, расположенных в районе боевых действий. В список входят также временно оккупированные и заблокированные общины и области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минреинтеграции Украины.
"По состоянию на 30.05.2022 года в обновленный перечень территориальных общин, находящихся в районах проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировке), добавились одна община в Николаевской и 5 - в Сумской областях", - говорится в сообщении.
В министерстве добавляют, что всего в список вошли 8 областей з 310 общинами суммарно.
"Перечень не является фиксированным документом - он регулярно актуализируется", - добавляют в ведомстве.
Почему этот перечень важен?
Все внутриперемещенные лица, переместившиеся из общин и областей из этого списка, получат денежную помощь от государства. Если регион не внесен в перечень - выплаты получить невозможно.
С полным перечнем территорий с указанным статусом, можно ознакомиться - по ссылке.
Как сообщалось, с мая выплаты внутренне перемещенным лицам из-за войны отменяют. Выплаты будут получать только те переселенцы, которые проживают в зоне проведения боевых действий, и они не могут вернуться домой.
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