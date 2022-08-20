В Украине расширили перечень услуг для граждан через ЦНАУ
Фото: в ЦНАУ можно получить новые услуги (facebook.com.decentralization.ua)
Кабинет министров дополнил перечень административных услуг, предоставляемых через ЦПАУ. В него внесли новые административные услуги социального характера.
По данным пресс-службы, в перечень внесены следующие услуги:
- - оказание помощи на проживание внутренне перемещенным лицам;
- - предоставление единовременной компенсации лицам с инвалидностью и детям с инвалидностью, пострадавшим в результате действия взрывоопасных предметов;
- - предоставление ежегодной помощи на оздоровление лицам с инвалидностью и детям с инвалидностью, пострадавшим в результате действия взрывоопасных предметов.
Напомним, в Украине возобновили работу пять мобильных сервисных центров МВД. Первые пункты будут предоставлять свои услуги в Волынской области.