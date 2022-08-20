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В Украине расширили перечень услуг для граждан через ЦНАУ

Новина українською →
Украина, Суббота 20 августа 2022 11:03
В Украине расширили перечень услуг для граждан через ЦНАУ Фото: в ЦНАУ можно получить новые услуги (facebook.com.decentralization.ua)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров дополнил перечень административных услуг, предоставляемых через ЦПАУ. В него внесли новые административные услуги социального характера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

По данным пресс-службы, в перечень внесены следующие услуги:

  • - оказание помощи на проживание внутренне перемещенным лицам;
  • - предоставление единовременной компенсации лицам с инвалидностью и детям с инвалидностью, пострадавшим в результате действия взрывоопасных предметов;
  • - предоставление ежегодной помощи на оздоровление лицам с инвалидностью и детям с инвалидностью, пострадавшим в результате действия взрывоопасных предметов.

Напомним, в Украине возобновили работу пять мобильных сервисных центров МВД. Первые пункты будут предоставлять свои услуги в Волынской области.

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