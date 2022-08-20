В Україні розширили перелік послуг для громадян через ЦНАПи
Фото: у ЦНАПах можна отримати нові послуги (facebook.com.decentralization.ua)
Кабінет міністрів доповнив перелік адміністративних послуг, що надаються через ЦНАПи. До нього внесли нові адміністративні послуги соціального характеру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.
За даними прес-служби, до переліку внесено такі послуги:
- - надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам;
- - надання одноразової компенсації особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, постраждалим внаслідок дії вибухонебезпечних предметів;
- - надання щорічної допомоги на оздоровлення особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, постраждалим внаслідок дії вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо, в Україні відновили роботу п'ять мобільних сервісних центрів МВС. Перші пункти надаватимуть свої послуги у Волинській області.