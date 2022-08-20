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В Україні розширили перелік послуг для громадян через ЦНАПи

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Україна, Субота 20 серпня 2022 11:03
В Україні розширили перелік послуг для громадян через ЦНАПи Фото: у ЦНАПах можна отримати нові послуги (facebook.com.decentralization.ua)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів доповнив перелік адміністративних послуг, що надаються через ЦНАПи. До нього внесли нові адміністративні послуги соціального характеру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.

За даними прес-служби, до переліку внесено такі послуги:

  • - надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам;
  • - надання одноразової компенсації особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, постраждалим внаслідок дії вибухонебезпечних предметів;
  • - надання щорічної допомоги на оздоровлення особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, постраждалим внаслідок дії вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, в Україні відновили роботу п'ять мобільних сервісних центрів МВС. Перші пункти надаватимуть свої послуги у Волинській області.

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