В Україні розширили перелік послуг для громадян через ЦНАПи

Фото: у ЦНАПах можна отримати нові послуги (facebook.com.decentralization.ua)

Кабінет міністрів доповнив перелік адміністративних послуг, що надаються через ЦНАПи. До нього внесли нові адміністративні послуги соціального характеру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.

За даними прес-служби, до переліку внесено такі послуги: - надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам;

- надання одноразової компенсації особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, постраждалим внаслідок дії вибухонебезпечних предметів;

- надання щорічної допомоги на оздоровлення особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, постраждалим внаслідок дії вибухонебезпечних предметів.