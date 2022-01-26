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Кабмин снова перенес расширение перечня продуктов, которые подлежат госрегулированию

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Украина, Среда 26 января 2022 13:43
Кабмин снова перенес расширение перечня продуктов, которые подлежат госрегулированию Фото: госрегулирование снова не распространили на пшеничный хлеб (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров снова отложил решение о включении пшеничного хлеба в перечень товаров, имеющих существенную социальную значимость, и ограничении наценки в розничной торговле уровнем 10%. Постановление должны были принять на сегодняшнем заседании, но отложили по предложению Минагрополитики на неделю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства 26 января, которое транслировалось в Youtube.

Решение о включении пшеничного хлеба в перечень откладывается уже второй раз подряд.

Согласно проекту, производители пшеничного хлеба смогут покупать газ на бирже, который частные производители обязаны продавать по себестоимости плюс 25%.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, начиная с 2021 года, на рынке наблюдалась тенденция к росту потребительских цен на продукты питания.

Так, по данным Госстата, средняя потребительская цена на хлеб пшеничный из муки высшего сорта выросла на 23,8% (+6,4 грн), на хлеб пшеничный из муки 1 сорта - на 22,9% (+4,9 грн) (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года).

"Кроме того, за этот период цена на природный газ для промышленных потребителей выросла почти в 6 раз. Такая ситуация сохраняется и в текущем году", - говорится в документе.

В структуре цены хлеба удельный вес стоимости газа в январе 2022 года составил 20%. Он вырос в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (январь 2021 года - 2%).

"Учитывая изложенное, на период карантина требуется государственное регулирование ценообразования в сфере розничной торговли на хлеб пшеничный с целью предотвращения злоупотребления субъектами хозяйствования своим положением и доступности для населения этой продукции, а также возможности производителям хлеба закупать газ на льготных условиях", - отмечается в записке.

Напомним, Кабинет министров Украины ввел предельный уровень торговой надбавки на некоторые продукты. До конца действия карантина розничные торговцы не могут устанавливать наценку выше 10%.

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