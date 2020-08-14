В Украине расширили перечень лиц, от которых не требуют самоизоляцию при въезде

Фото: пограничник (dpsu.gov.ua)

Перечень расширил Кабмин своим решением

В Украине расширили круг лиц, от которых не требуют самоизоляцию при въезде в страну. Перечень расширил Кабинет министров своим решением.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

"В перечень попали лица, имеющие отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, который проведен не более чем за 48 часов до пересечения границы, и лица, осуществляющие перевозку гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации", - информируют пограничники.

Кроме того, исключение по самоизоляции при пересечении границы также сделано для:

лиц младше 12 лет;

граждан государств с широким распространением COVID-19, не находившихся на территории таких стран в течение последних 14 дней или направляющихся по территории Украины транзитом и имеющих документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток;

работников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей;

водителей и членов экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членов экипажей воздушных и морских, речных судов, членов поездных и локомотивных бригад;

инструкторов вооруженных сил государств - членов НАТО и государств - участников программы НАТО "Партнерство ради мира", которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных сил;

деятелей культуры по приглашению учреждения культуры вместе с одним лицом, которое сопровождает каждого из них.

Напомним, Кабмин обновил правила въезда в Украину из-за границы: правительство установило один критерий для определения иностранного государства как "страны со значительным распространением CОVID-19".

Как писало РБК-Украина, в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что 42 страны открыли свои границы для наших граждан.