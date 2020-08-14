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В Україні розширили перелік осіб, від яких не вимагають самоізоляцію при в'їзді

Україна, П'ятниця 14 серпня 2020 13:11
В Україні розширили перелік осіб, від яких не вимагають самоізоляцію при в'їзді
Фото: прикордонник (dpsu.gov.ua)
Автор: Юлія Струк

Перелік розширив Кабмін своїм рішенням

В Україні розширили коло осіб, від яких не вимагають самоізоляцію при в'їзді в країну. Перелік розширив Кабінет міністрів своїм рішенням.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби.

"До переліку потрапили особи, які мають негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР, який проведено не більше ніж за 48 годин до перетину кордону, і особи, які здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для трансплантації", - інформують прикордонники.

Крім того, виключення по самоізоляції при перетині кордону також зроблено для:

  • осіб молодше 12 років;
  • громадян держав з широким розповсюдженням COVID-19, які не перебували на території таких країн протягом останніх 14 днів або прямують по території України транзитом і мають документи, що підтверджують виїзд за кордон протягом двох діб;
  • працівників дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей;
  • водіїв і членів екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення, членів екіпажів повітряних і морських, річкових суден, членів поїзних і локомотивних бригад;
  • інструкторів збройних сил держав - членів НАТО та держав - учасників програми НАТО "Партнерство заради миру", які беруть участь в заходах щодо підготовки підрозділів Збройних сил;
  • діячів культури на запрошення закладу культури разом з однією особою, яка супроводжує кожного з них.

Нагадаємо, Кабмін оновив правила в'їзду в Україну з-за кордону: уряд встановив один критерій для визначення іноземної держави як "країни зі значним поширенням CОVID-19".

Як писало РБК-Україна, в Міністерстві закордонних справ України заявили, що 42 країни відкрили свої кордони для наших громадян.

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