UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Украине расширили "оранжевую" зону карантина: что изменилось

Автор: Игорь Литвиненко

Министерство здравоохранения Украины расширило "оранжевую" зону карантина. В зону риска добавили Черниговскую область.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

По состоянию на 15 марта в "красной" зоне карантина остаются четыре области - Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая.

"Оранжевая" зона теперь состоит из 11 регионов - Киева, Винницкой, Донецкой, Киевской, Львовской, Николаевской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областей.

Остальные области остаются в "желтой" зоне: Волынская, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Харьковская и Херсонская области.

При этом в 10 регионах превышена норма в 60 госпитализаций пациентов с COVID-19 на 100 тысяч населения: в Киеве (77,2), Винницкой (122,7), Житомирской (96), Закарпатской (86,9), Ивано-Франковской (123,4), Николаевской (90,3), Тернопольской (60,6), Хмельницкой (73,4) и Черновицкой (89,4) областях.

Отметим, в Украине с 24 февраля действует адаптивный карантин - все регионы разделяют на "красную", "оранжевую", "желтую" и "зеленую" зоны. В "красных" зонах действуют самые жесткие карантинные ограничения. "Оранжевая" - является зоной риска.

Напомним, за вчера в Украине подтвердили COVID-19 у 6 792 человек. Почти 2,5 тысячи госпитализировали.

Также сообщалось, что Винницкая и Николаевская области находятся на грани попадания в "красную" зону карантина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныКарантинКоронавирус
Читайте также
Эксперт назвал области, которые могут попасть в "красную" зону карантина
Картина болезни отличается: эксперты указали на опасность британского штамма коронавируса
Прогноз погоды