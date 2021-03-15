В Украине расширили "оранжевую" зону карантина: что изменилось

По состоянию на 15 марта в "красной" зоне карантина остаются четыре области - Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая.

"Оранжевая" зона теперь состоит из 11 регионов - Киева, Винницкой, Донецкой, Киевской, Львовской, Николаевской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областей.

Остальные области остаются в "желтой" зоне: Волынская, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Харьковская и Херсонская области.

При этом в 10 регионах превышена норма в 60 госпитализаций пациентов с COVID-19 на 100 тысяч населения: в Киеве (77,2), Винницкой (122,7), Житомирской (96), Закарпатской (86,9), Ивано-Франковской (123,4), Николаевской (90,3), Тернопольской (60,6), Хмельницкой (73,4) и Черновицкой (89,4) областях.

Отметим, в Украине с 24 февраля действует адаптивный карантин - все регионы разделяют на "красную", "оранжевую", "желтую" и "зеленую" зоны. В "красных" зонах действуют самые жесткие карантинные ограничения. "Оранжевая" - является зоной риска.