В Україні розширили "помаранчеву" зону карантину: що змінилося

За станом на 15 березня в "червоній" зоні карантину залишаються чотири області - Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька.

"Помаранчева" зона тепер складається з 11 регіонів - Києва, Вінницької, Донецької, Київської, Львівської, Миколаївської, Сумської, Тернопільської, Хмельницької, Черкаської та Чернігівської областей.

Інші області залишаються в жовтій зоні: Волинська, Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Харківська та Херсонська області.

При цьому в 10 регіонах перевищена норма в 60 госпіталізацій пацієнтів з COVID-19 на 100 тисяч населення: у Києві (77,2), Вінницькій (122,7), Житомирській (96), Закарпатській (86,9), Івано-Франківській (123,4), Миколаївській (90,3), Тернопільській (60,6), Хмельницькій (73,4) та Чернівецькій (89,4) областях.

Відзначимо, в Україні з 24 лютого діє адаптивний карантин - усі регіони поділяють на "червону", "помаранчеву", "жовту" і "зелену" зони. У "червоних" зонах діють найбільш жорсткі карантинні обмеження. "Помаранчева" - є зоною ризику.