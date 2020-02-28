В Украине разблокируют спутниковые каналы

Основные украинские телеканалы в ближайшее время разблокируют спутниковый сигнал. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию Офиса президента по итогам встречи Владимира Зеленского с руководителями медиагрупп.

Сообщается, что с представителями медиагрупп договорились до 16 марта 2020 обеспечить запуск незакодированных спутниковых международных версий общенациональных телеканалов.

"Мы очень хотим, чтобы это действительно была международная версия. Мы вас очень просим, чтобы это была взвешенная международная версия и с приоритетным контентом", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, операторы спутникового вещания должны разработать социальные пакеты с минимальной абонплатой для социально незащищенных слоев. Таким образом, украинцы получат доступную возможность просматривать закодированные телеканалы.

Напомним, с 1 февраля закодировали спутниковый сигнал ряда общенациональных телеканалов. В частности, были закодированы "Интер", 1+1, СТБ, ICTV, "Новый канал" и ряд других.

Отметим, ранее также сообщалось, что запуск канала для оккупированных территорий перенесли на март.