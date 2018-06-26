В Украине работает 150 компаний с датским капиталом, - Гройсман

Гройсман отмечает, что абсолютно реально достичь +20% роста торговли между странами

На сегодня в Украине работает уже полторы сотни компаний с инвестициями из Дании. Об этом в ходе рабочего визита в Дании во вторник, 26 июня, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"150 компаний с датским капиталом уже работают в Украине. У меня будет встреча с датским бизнесом, где мы обсудим условия инвестирования в Украину. Я считаю, что абсолютно реально достичь +20% роста торговли. Сегодняшняя наша встреча - крепкий сигнал в углублении нашей дружбы", - написал Гройсман в своем Twitter.

150 компаний с датским капиталом уже работают в Украине. У меня будет встреча с датским бизнесом, где мы обсудим условия инвестирования в Украину. Я считаю, что абсолютно реально достичь +20% роста торговли. Сегодняшняя наша встреча - крепкий сигнал в углублении нашей дружбы. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) June 26, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман отбывает с рабочим визитом в Королевство Дания. В течение суток глава правительства проведет двусторонние переговоры с главой правительства Дании Ларсом Люкке Расмуссеном, встретится с руководителями ведущих датских компаний, проведет ряд переговоров в Министерстве иностранных дел Королевства.

Отметим, премьер-министр Дании Ларс Люкке Расмуссен в ходе встречи с Гройсманом заявил, что развитие Украины станет лучшим ответом на действия России в Крыму и на Донбассе.