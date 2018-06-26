В Україні працює 150 компаній з данським капіталом, - Гройсман

Гройсман зазначає, що абсолютно реально досягти +20% росту торгівлі між країнами

На сьогодні в Україні працює вже півтори сотні компаній з інвестиціями з Данії. Про це у ході робочого візиту у Данії у вівторок, 26 червня, заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"150 компаній з данським капіталом вже працюють в Україні. В мене буде зустріч з данським бізнесом, де ми обговоримо умови інвестування в Україну. Я вважаю, що абсолютно реально досягти +20% росту торгівлі. Сьогоднішня наша зустріч - міцний сигнал у поглибленні нашої дружби", - написав Гройсман у своєму Twitter.

150 компаній з данським капіталом вже працюють в Україні. В мене буде зустріч з данським бізнесом, де ми обговоримо умови інвестування в Україну. Я вважаю, що абсолютно реально досягти +20% росту торгівлі. Сьогоднішня наша зустріч - міцний сигнал у поглибленні нашої дружби. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) June 26, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що прем'єр-міністр України Володимир Гройсман відбуває з робочим візитом до Королівства Данія. Протягом доби глава уряду проведе двосторонні переговори з главою уряду Данії Ларсом Люкке Расмуссеном, зустрінеться з керівниками провідних данських компаній, проведе низку переговорів у Міністерстві закордонних справ Королівства.

Зазначимо, прем'єр-міністр Данії Ларс Люкке Расмуссен у ході зустрічі з Гройсманом заявив, що розвиток України стане найкращою відповіддю на дії Росії в Криму і на Донбасі.