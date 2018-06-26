Гройсман сьогодні з робочим візитом відвідає Данію

Гройсман візьме участь у конференції з питань реформ в Україні

Прем'єр-міністр України сьогодні з робочим візитом відвідає Данію. Про це йдеться в повідомленні на урядовому порталі.

"Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман відбуває з робочим візитом до Королівства Данія. Протягом доби глава уряду проведе двосторонні переговори з главою уряду Данії Ларсом Люкке Расмуссеном, зустрінеться з керівниками провідних данських компаній, проведе низку переговорів у Міністерстві закордонних справ Королівства", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що основною подією візиту стане Друга міжнародна конференція з питань реформ в Україні.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що на конференції в Копенгагені обговорять агресію РФ в Україні.