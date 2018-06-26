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Гройсман сьогодні з робочим візитом відвідає Данію

НовиниПолітика    26.06.2018 - 09:08
Фото: Володимир Гройсман (РБК-Україна)
Фото: Володимир Гройсман (РБК-Україна)

Гройсман візьме участь у конференції з питань реформ в Україні

Прем'єр-міністр України сьогодні з робочим візитом відвідає Данію. Про це йдеться в повідомленні на урядовому порталі.

"Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман відбуває з робочим візитом до Королівства Данія. Протягом доби глава уряду проведе двосторонні переговори з главою уряду Данії Ларсом Люкке Расмуссеном, зустрінеться з керівниками провідних данських компаній, проведе низку переговорів у Міністерстві закордонних справ Королівства", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що основною подією візиту стане Друга міжнародна конференція з питань реформ в Україні.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що на конференції в Копенгагені обговорять агресію РФ в Україні.

 

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Теги публікації: Володимир Гройсман, Копенгаген, Дания  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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