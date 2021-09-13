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В Украине пытались украсть 300 млн гривен на закупке ноутбуков для учителей

Автор: Мария Кучерявец

В Украине предотвратили похищение средств на правительственной программе "Ноутбук - каждому учителю". Мошенники могли присвоить около 300 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

"Мы заподозрили коррупционный сговор с ноутбуками для учителей на 300 млн гривен", - написал Федоров.

По его словам, мошенники, называясь представителями членов правительства, начали договариваться о распределении по областям победителей закупок с последующим получением 30% "откатов", в результате чего сумма, которую могли получить организаторы заговора, равнялась 300 млн гривен.

Министр отметил, что сейчас все тендеры направлены на проверку документов, а экспертиза будет проведена в течение недели.

В то же время тендеры остаются активными.

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Министерство цифровой трансформации