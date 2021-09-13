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В Україні намагалися вкрасти 300 млн гривень на закупівлі ноутбуків для вчителів

Автор: Марія Кучерявець

В Україні запобігли викраденню коштів на урядовій програмі "Ноутбук - кожному вчителю". Шахраї могли привласнити близько 300 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

"Ми запідозрили корупційну змову з ноутбуками для вчителів на 300 млн гривень", - написав Федоров.

За його словами, шахраї, називаючись представниками членів уряду, почали домовлятися про розподіл по областях переможців закупівель з подальшим отриманням 30% "відкатів", внаслідок чого сума, яку могли отримати організатори змови, дорівнювала 300 млн гривень.

Міністр зазначив, що наразі усі тендери направлені на перевірку документів, а експертиза буде проведена протягом тижня.

Водночас тендери залишаються активними.

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Міністерство цифрової трансформації