В Україні намагалися вкрасти 300 млн гривень на закупівлі ноутбуків для вчителів

"Ми запідозрили корупційну змову з ноутбуками для вчителів на 300 млн гривень", - написав Федоров.

За його словами, шахраї, називаючись представниками членів уряду, почали домовлятися про розподіл по областях переможців закупівель з подальшим отриманням 30% "відкатів", внаслідок чого сума, яку могли отримати організатори змови, дорівнювала 300 млн гривень.

Міністр зазначив, що наразі усі тендери направлені на перевірку документів, а експертиза буде проведена протягом тижня.

Водночас тендери залишаються активними.